ولازال عرض الفساد مستمرا بولاية الخرطوم!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا .. وطن
*كشف تقرير المراجع القومى لولاية الخرطوم عن الفترة من الأول من سبتمبر 2017وحتى 30يونيوعن تزوير واختلاس مدير شؤون العاملين ومدير الحسابات بمحلية شرق النيل ، ومدير حسابات بمحلية كرري قد صرف اموالا بغير وجه حق وأموالا أخرى بدون مستندات ،كما كشف المراجع عن وجود حالات غش وتلاعب فى نظام التحصيل الإليكتروني بالولاية ،وطالب المجلس التشريعي لإجراء تحقيق فى الإختلاسات والتجاوزات المالية ومحاكمة المسؤولين عنها ، وإقالتهم واستردادالمال العام بالقانون . هذي هي حكومة ولاية الخرطوم تواصل عرض مسلسل الفساد ونهب المال العام بقوة عين بل بمنتهى البجاحة ، والمراجع القومي يجأر بالشكوى ويكشف اللصوص ويوجه بالمحاكمة والإقالة وضرورة اعادة الاموال المنهوبة ، فهل يجد آذاناً صاغية أو قوى متحركة نحو ايقاف هذا العبث العابث بالمال العام؟!
*والمجلس التشريعي وهو الجهة المناط بها متابعة وإنفاذ توصيات المراجع العام ، فالذين يملأون هذه المقاعد باسم شعب ولاية الخرطوم وهم يرون هذا النهب للمال العام ماهو موقفهم. ؟سواء أن كانوا من الذين أدمنوا البقاء فى المجلس التشريعي ، أو الذين أتت بهم محاصصة الحوار المزعوم نسألهم جميعاً أين هى ضمائرهم ومواقفهم التى ينبغي ان تكافح هذا الفساد الذى أتى على الاخضر واليابس ، نخاطب المجلس التشريعي بعد أن يئسنا من الحكومة التى كان اول رد فعل لها بعد ان قرأت تقرير المراجع العام أن بدأت التهليل بنشر ( خلو محلية بحري من جميع أشكال الاعتداء على المال العام ، هذا جميل ونشكر اللواء حسن محمدحسن ادريس على اليقظة والهمة العالية . والخبر الثاني خلو عدد من وحدات الحكم الولائي من جرائم المال العام مثال (وزارة الصناعة والاستثمار- وزارة التربية والتعليم – وزارة الثقافة والاعلام – وزارة التنمية البشريةوالعمل والشباب والرياضة .. *ان مثل هذا الترويج السخيف لخلو بعض الوحدات من الاعتداء على المال العام كأنه يريد القول بأن الأصل هو السرقة وخلو بعض الوزارات من نهب المال العام هو الاستثناء الذى يثبت شذوذ القاعدة ، ويستحق كل هذا التهليل!! هل يعقل هذا ياوالي الخرطوم ؟حكومة عاجزين امام الانجاز وعاجزين حتى امام محاربة الفساد ؟! على سعادة الفريق / عبدالرحيم محمد حسين ان يكتفي بهذا القدر من الفشل ، وأن يرحمنا فى ولاية الخرطوم من هذا المسلسل الذى طالت حلقاته ويغادر هذه الولاية باستقالة مسببة بالعجز فى الولاية من حيث الانجاز ومكافحة الفساد، استقيل يرحمنا ويرحمك الله ياهذا .. وسلام يااااااااوطن.. سلام يا بالأمس مررنا على الشارع الذى يوصل الى منزل معتمد الرئاسة د.ميادة سوار الذهب ووجدنا العمل يسير على قدم وساق واوشكت المرحلة الاخيرة للأسفلت ، وكلها كم يوم وتتم السفلتة !!عاشت الليبرالية والإنتهازية واللعبة السياسية ، وانشاءالله ماتعتر لمعتمد الرئاسة قشة ، وشعب السودان تطير عيشتو .. وسلام يا الجريدة الخميس 28/9/2017