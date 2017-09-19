الويل للمثقفين الكذبة، اصل ازماتنا!! .. بقلم: حيدر احمد خير الله
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سلام يا..وطن
*الشعب السوداني العظيم من اكبر الشعوب التي سلمت قدرها وقرارها لنخبتها الثقافية والسياسية ، فقد ضحي الشعب وهو ينشئ المدارس مع الحكومة فقام التعليم الاهلي بموازاة التعليم الحكومي جنباً الى جنب ،واقام المستشفيات الخاصة من فيوضات اموال رجال الاعمال لتكون رافداً للمستشفيات الحكومية لتؤدي الرعاية الصحية دورها في خدمة الانسان ، فهذه الروح التكافلية هي التي حفظت الحس الوطني في العطاء والنماء وخدمة الانسان السوداني ، وبرغم ضعف القوي السياسية التي اضاعت الدرب منذ مؤتمر الخريجين وحتي يوم الناس هذا ، حيث ارتمي المثقف السوداني في احضان الطائفية ولجأ اليها فازدهرت الطائفية وتحكمت في بلادنا وحكمت وانقسم المثقفون علي الطائفتين هذا مع الامة وذاك مع الاتحادي واسقطوا البلاد في مستنقع الطاعة العمياء ، فجاءت الديمقراطية ديمقراطية الاشاره وفوزوا ابوفطومه ، وعرفنا كل الاساليب التي قعدت بشعبنا وتاخرت به .
*وفي وقتنا الراهن عندما سادت جماعة دولة الاسلام السياسي عرفنا جماعة ادمنت التنكيل بالشعب وبثت الكثير من اساليب الفهلوة والسرقة واهدار القيم وهدم المعاني والمباني ، وافرزت جيل من المثقفين يعتبرون انفسهم من العلماء الخلص وهم كم هائل من الانانية وحب الذات والرغبة الجامحة في الامتلاك ،وهذه السمة ظهر منها الوزير اللص واللجان التي تجتمع وتنفض لتمارس النهب وفق اللوائح التي ابتدعها لص اكبر ، يحدث كل هذا وبلادنا تنهار عملتها المحلية ويفتقد مواطنها الادوية المنقذه للحياة ، ومستشفياتها المتبقي منها ينعق فيه البوم ، والمريض يحمله اهله علي اكتافهم من الطوابق العليا للارض لان المستشفي لايمتلك نقالة ،وفوضي الاسواق تتحدث عن نفسها ،فماسح الاحذية يبرر زيادة تعرفته بالتعليق الدولار بقي بي كم ؟ *في كل هذه الكوارث وقف المثقف السوداني مواقف تتراوح بين السلبية المفرطة او المشاركة في مواسم النهب ،فتغلبت روح الانانية علي روح الايثار ،وصار المثقف في حالة من اللهاث نحو الثراء والاقتناء متناسياً وطنه ومواطنه الذي دفع علي تعليمه الغالي والرخيص حتي يخرجهم خداماً له فاصبحوا سادة عليه يميزون انفسهم ويسنون من القوانين مايحفظ لهم هذا التميز دون ان يسالوا انفسهم ماالذي يجعل السودانيين يتمايزون بين بعضهم بفوارق لاوجه للمقارنة بينها في المرتبات والممتلكات ؟ وباي حق يصير السوداني مالكاً لعمارة في المنشية وزميله في ذات الدفعة يعوزه قيمة الايجار في دارالسلام ؟ ان هذه الموازين المقلوبة هي اس اساسيات الافكار المعطوبة التي سادت حياتنا في هذا البلد الكظيم ،الويل كل الويل للمثقفين الكذبة الذين ارتضوا لانفسهم ولوطنهم هذا الواقع البائس !!وسلام يااااااوطن . سلام يا منشقون :(مخطط بقيادةعقار لنسف خارطة الطريق ) هل هؤلاء منشقون ام دراويش حلقة ؟ عقار لم يستطع الحفاظ علي الحركة الشعبية وعبد العزيز الحلو فكيف له ان ينسف المغلوب علي امرها خارطة الطريق ؟ ياخي قوموا لفوا ..وسلام يا.. الجريده الاربعاء 19/9/2017