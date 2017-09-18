صفعات وركلات : هى مهر الحرية!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

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سلام يا..وطن
*شكرا للزميلة هنادي الصديق التى ركضت خلف توثيق الحدث ولم تتخلف عن دروب النضال ،فكانت من الساعين نحو الحقيقة والمسجلين للموقف الجسور ، لم يخفها الهرج والمرج ومضت نحو غاياتها التى جعلتها تنضم لركب المحتجين وقابلت معهم العنف بالعنفوان ، ولم يتورعوا عن صفعها ، نضٔر الله وجه هنادي وهى تواصل مسيرتها غير عابئة بسيف الجلاد وغير منشغلة بذهبه وبنت الصديق تفدي كل الاقلام التى اختارت الانحياز لنبض المواطن العادي المغمور ،الذي ضاع صوته فى زحام فوضى الاسواق،وظلال القهر والاستبداد، وجحافل الفقر والعوز والاوبئة..فبادرت بان تكون مع إنعتاق المواطن من عقابيل الظلم وعلى طليعة المحتجين، فلاقت مالاقت ..
* وهنادي الصديق ، لم تتلفع بحزام ناسف، ولا تملك من الاسلحة الا قرطاس وقلم ودواة ، ووضوح رؤيا وفكرة تحريضية ضد الظلم واهدار الحقوق وانتهاك الانسان ، تكتب عن الحقوق والحريات المهدرة ، والمظالم وتنتمي لحزب المسحوقين والذين خنقت اصواتهم المظالم فحولت زاويتها الى نافذة أضحت صوت من لاصوت لهم ، فكان طبيعيآِ أن تقع تحت مرمى الصفعات والركلات التى تعد اغلى مهرآ للحرية.. * ويقول الشاعر الالماني المطران مولر : عندما اعتقل النازيون الشيوعيين، لم أحتج ، لاني لست شيوعيآ.. وعندما اعتقلوا البروتستانت ، لم أحتج ..لانى لست بروتستانتياً.. وعندما اعتقلوني ، لم يوجد احدٌ كي يحتج.. واتحاد الاستاذ الصادق الرزيقي لايكترث بماجرى للأستاذة هنادي ولم يحتج!! ولم يخرج علينا ولو بتصريح خجول وكرامة منسوبيه تمرٔغ فى الوحل ، ووجوه الصحفيين النضرة تتعرض للصفع والركل والاهانة .. ان هنادي قد فدتنا جميعا وبهذه الواقعة المحزنة علينا أن نقف ولو لمرة واحدة موقفا صارما ،ثأرا لكرامة هنادي وثأرا لكرامة الاقلام والاعلام حتى لانصحو يوما ونجد انفسنا جميعا عرضة لم تعرضت له هنادي ،حفظها الله ورعاها وانجع مسعاها وستبقى هنادي فينا اكبر من قدم مهر الحرية ..وسلام ياااااوطن.. سلام يا الحزن المتسلل من عينيها يبرق فيشع وينتشر فيملا كل ساحات الفرح ، ويكتب على خارطة الوطن المجروح كلمات : ثورة وثورة و شعب بلا ثورة تكون العورة .. وسلام يا.. (الجريدة) الاثنين١٨/٩/٢٠١٧ /////////////