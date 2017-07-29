موقف حزب الأمة من أزمة جامعة بخت الرضا!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا وطن *كشف الدكتور عبد الحميد موسى كاشا موقف حزب الامة من ازمة طلاب جامعة بخت الرضا بإن حزب الامة كان مناصرا في موقفه لموقف كاشا وحكومته ، وتنصل من التزاماته مع القوى السياسية ، وأكدوا للوالي من خلال تواصلهم معه بإنهم لا يوافقون على تسييس قضية الطلاب وربط الازمة بطلاب دارفور فهم كحزب لا يتفقون مع المعارضة فيما ذهبت اليه في قضية الطلاب ، ونحن هنا لا نكذب الوالي بل نوقن بإن هذا الموقف الذي حكاه يشبه الطائفية تماما فالامام الذي يتقاسم الادوار مع ابنائه في الحكومة وبناته في المعارضة ,وغضبته امام شباب الحزب ايام هبة سبتمبر عندما صاح فيهم (الباب بفوت جمل) فليس غريبا ان يقف مع المعارضة هونا ما ثم يتراجع لمرابع الحكومة كرة اخرى ,تلكم هي الطائفية بأجنحتها المتكسرة ، ومواقفها المعلومة. *وميوعة المواقف لدى حزب الامة حاليا وتاريخيا معروفة ومشهودة ومتكررة بنفس السيناريو فلا القوى السياسية حسمت امرها من هذا الحزب ولا الحزب غير من اساليبه وطريقته ليكون في مستوى تحديات الواقع المأساوي الذي فرضته الاحداث , وازمة طلاب بخت الرضا قد وضعت الجميع امام تحديات كبيرة وضعت الحكومة امام نتائج ما سوقته من مفاهيم عنصرية وقبلية وجهوية وعرقية اوصلتنا لهذا الحد من خطل المفاهيم وافرازات الخطاب العنصري , فوضعت المحنة حكومة الانقاذ امام محاكمة آنية قبل المحاكمة التاريخية التي سيظهر فيها كيف ان هذا النظام دمر التعليم العالي عندما ابتدع الطلاب المجاهدين وسمى طلاب دارفور فافرغت المنافسة من محتواها والان نجني ثمرة هذا الخراب , والمؤسف ان حزب الامة الذي تعود امامه ان يلبس لكل مرحلة لباسها شريطة ان يكون بعيدا عن لظى المواجهة وقوة المناجزة والامام معذور عندنا ففي القصر ابنائه وفي المعارضة ابنائه، فالموقف عنده لن يكون ابدا قطعياً وواهمٌ من ينتظر من حزب الامة موقفا صارما بإتجاه التغيير . *ان مؤتمر والي النيل الابيض الذي بدا فيه واضحا وشفافا ومواجها الا ان وكيل وزارة الاعلام ازعجه الوضوح والشفافية فلجأ الي الاقصائية التي حرمت العديد من الصحفيين من طرح اسئلتهم علي الوالي حتى يستبينوا حقيقة ما حدث ويحدث , خاصة وان الوالي قد طالب بمحاكمة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال طلاب دارفور , ونحن هنا ننعى علي القوى السياسية التي ذهبت الي الشيخ الياقوت وعادت من الشيخ الياقوت الي بيوتها امنة في سربها ,ولا زلنا نسمع عن محنة الطلاب الذين ذهبوا الي بيوتهم ولم نسمع عن ما ستفعله القوى السياسية لهم من مواجهات حتى لا يضيع مستقبل هؤلاء الطلاب الاشاوس نرجو ان تخيّب القوى السياسية ظننا ولو مرة واحدة !!..وسلام ياااااااا وطن.. سلام يا كان ينكش اسنانه ، وهو يتفرج فى المارة ، قام من جلسته ، عدل عمامته المهترئة ، اتخذ موقعا يتوسط طريقين ، تنحنح ليقدم خطبة عن فساد الحكومة ، اعتقلوه ، قالوا لهم : انه مجنون منذ ان احيل الى الصالح العام ، امسك به الاشداء وقالوا : نحنا لابنعرف صالح عام ولا صالح غرق، ضحك ضحكة مجلجلة وسألهم طيب بتعرفوا الله ؟ اطال احدهم الاستغفار ، واصل صاحبنا الضحك واشار اليهم : طلعتوا مؤتمر وطنى يعني ياولاد الذين !!وسلام يا الجريدة السبت 29/7/2017 /////////////