كرار التهامي: أهي جهالة أم إحتقار؟! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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( قلل الامين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير كرار التهامي، من الانتقادات التي توجه للحكومة بسبب عطالة الخريجين. وقال التهامي في منبر طيبة برس ، حول (ترتيبات استقبال العائدين من المملكة العربية السعودية)، (ليس بالضرورة أن تكون الدولة مسؤولة عن تشغيل الخريجين، وفي العالم هناك دول تخرج طبيباً ليعمل نجاراً)، وأضاف (الدولة ليست مؤسسة خيرية ومؤشرات العطالة لا حرج منها)، واستند على ذلك بأن الدول المتقدمة التي تبيع الصواريخ تعاني من مشكلة العطالة.) ) إن هذا الكرار بهذا التصريح الغريب قد أثبت أنه لايفهم فى قضايا الاقتصاد ولاقضايا الحكم الراشد ، فقد ظهرت الحكومات منذ الثورة الصناعية وصعود الرأسمالية لأداء ثلاثة وظائف فقط هى : 1/ الأمن والدفاع الوطني. 2/ فتح الأسواق .3/ خلق الوظائف. *ففى التصنيف الاول يتم خلق الوظائف فى المؤسسات الامنية والصناعية . والثاني يمثل قطاع الخدمات ، البنية التحتية والطرق والكباري والمؤسسات البحثية ..الخ .والثالث : يشمل التنمية البشرية من تدريب واعادة تاهيل والفئات الخاصة ، لتوفير كوادر ترفد المؤسسات أعلاه ، وتستخدم الحكومات الضرائب كحوافز ايجابية فى إعفاء او زيادة الضرائب للمؤسسات وفق قدرتها لزيادة المعروض من العمالة ، ومؤشر العطالة لديه مهمتين : الدور الاول ضبط سعر العمل بالنسبة للراسماليين حتى لاتتصاعد الاجور، وهذا الحد عندما يتخطى حدود -3-5%يكون مؤشر للأزمة الاقتصادية التى تسقط حكومات وتأتى بأخرى ، وخير مثال وعود انتخابية حاسمة من ترامب بخلق الوظائف ،فقام بنهب السعودية 450مليار لخلق وظائف فى اميركا . *والسيد كرار التهامي يغض الطرف عن كل هذا جهالة او سوء قصد ، لكن الثابت انه عبر عن جموع الفاشلين فى منظومته من الذين يعتقدون ان جهاز الدولة هو المكان المختار للجبايات وحماية الطفيلية ، وهذا ماجعل جهاز العاملين بالخارج جسما يعبر عن الفشل فى ان يقوم بحفز العاملين بالخارج لإستثمار مدخراتهم ، لكنه استعملهم استعمال الممسك بالقرنين وجهاز المغتربين يحلب ، فبدلاً عن ان يحببهم للعودة للبلاد نجده قد نفرهم مع سبق الاصرار ، حتى انهم صاروا يقابلون اهلهم بالدول التى لاترهقهم مالياً، والأنكى والأمر ان تحويلات المغتربين لاتمر عبر المصارف الوطنية بل من خلال السوق الموازي الذي كنا نسميه السوق الاسود الذى صار موازياً للدولة بكل اسف، وهذا ما أثبت فشل التهامي والجهاز الذى يجلس على سدته والذى لايملك اية رؤية تجاه الهجرة العائدة من السعودية وغيرها..السؤال الرئيس : كلمات كرار أهي جهالة أم إحتقار ؟!وسلام ياااااوطن. سلام يا كان صباحا صحوا حين صحا جدي وهو يغالب السنوات ليقف على رجلين اكل عليهما الدهر وشرب، وغسل يديه ، لحسن حظه انتقل قبل مجئ الانقاذ بايام ولم يدرك أزمنة الخطاب العنصري ولا كيلو اللحم الذي وصل لمائة وخمسون جنيها . نادى يا..ولد..سال ايه الجوطة دي ؟! قلت له انقلاب ياجدي، قال خموا وصروا واسلم الروح.. وسلام يا.. الجريدة الثلاثاء ٢٥/٧/٢٠١٧