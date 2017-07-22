أبشري بطول سلامة ياانقاذ!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا .. وطن *قد نفهم ضعف المعارضة وهوانها على نفسها وعلى هذا الشعب المغلوب على امره ,واننا ندرك أن الباب الذي دخلت منه الانقاذ ونخرت في عظام المعارضة الهشة بعدان عرفت مواطن ضعفها فاشترت من اشترت واستمالت من عرفت ضعفهم اتجاه السلطة وتجاه المال وشاركت واشترت من قيادت عرفت قيمتهم المالية فبذلت لهم السلطة والجاه والمال واستخدمتهم على الوجه الذي تريد قامت معهم بكل هذا تحت بصر وسمع شعبنا المحزون ,والمعارضة على هذه الحال من الضعة والهوان تفلتت منا القيم والمعاني والمباني واصبح وطنا ايلا للسقوط ,فقدنا ثلث الشعب وثلث الارض والمعارضة الساهية لاهية تنظر لوطن يتمزق وينفصل منه جزءا عزيزا وغاليا لم نستطع الحفاظ عليه بحكمة الرجال فبكينا عليه بكاء الثكالى,ولم نستوعب الدرس الاول ومهدنا الارض للدرس الثاني . *وجاءت احداث جامعة بخت الرضا وماساة طلاب دارفور ونحن نسميها ماساة لان النخب والحركة السياسية والاحزاب اليباب كلهم قد ابتلعوا الطعم الذي رمت به الانقاذ في الاجواف فاصبح معلقا لاهو قابلا للهضم ولا قابل للاستفراغ الا وهو مصطلح (طلاب دارفور) وهذا المصطلح بكل بشاعته قد مايز بلؤم غريب بين طلاب دارفور وطلاب اهل السودان فالايحاء غير الموفق نجده في هذا التمييز المقيت، ان دارفور كانت وستظل هي ارض القرآن بإنسانها الجميل النبيل الاصيل فالذين يريدون للفتنة ان تستشري ويدخلها طلاب تلكم البقعة المقدسة بتجريح اليم فإنهم بهذا الفعل يظلمون دارفور مرتين الاولى عندما اشتعلت دارفور والثانية عندما يستغل طلاب دارفور وكأنهم قادمين من بقعة غير هذا السودان الجميل والقوى السياسية التي تنادت حول طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا فإنها قوة فطيرة كل ممارستها السياسية قامت على رد الفعل وتناست الفعل للأسف الشديد .وهو ضرورة اسقاط هذا النظام. *وهاهو عميد شؤون الطلاب بجامعة بخت الرضا د.معتز بالله بكري احمد, في بيانه بتاريخ 20\7\2017 قد حسم القضية حين قال في اطار الاجتماع المنعقد بمباني ادارة الجامعة مع السيد والي ولاية النيل الابيض واعضاء حكومته الموقرين فقد توصلت ادارة الجامعة الي النقاط التالية :1\ الجامعة مفتوحة لعودة جميع الطلاب غير المفصولين والموقوفين دون قيد او شرط. 2\ الامتحانات سوف تكون في مواعيدها حسب الجداول المعلنة في الكليات .3\ لا مانع من معالجة الاوضاع الاكاديمية فيما يخص الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس لامتحانات العملي في كليات الجامعة التطبيقية .4\ اعفاء الغرامات الخاصة بعدد (19 طالب )لم يقوموا باسترداد المعدات الرياضية الخاصة بمنتخب الجامعة .5\ لا تراجع عن قرارات الفصل النهائي او المؤكد الصادر وفقا للوائح السلوك ومحاسبة الطلاب بالجامعة بالنسبة للموقوفين جنائيا فالامر متروك للقضاء . بهذا تكون ادارة جامعة بخت الرضا قد عالجت الامر في اطاره التربوي وفق رؤيتها كادارة جامعة ويبقى السؤال القوى السياسية التي تعاملت برد الفعل قد وضعت نفسها في موضع مؤسف , وهذا التنادي الذي عارضته المعارضة لم تفعله الا في حادثة شهيد الجامعة الاهلية محمد الصادق فنادوا وخطبوا وهتفو ثم تركوا اسرة الشهيد بعد ان اعتلوا فارهاتهم المكندشة , وذات الموقف اليوم مع طلاب دارفور ليتنادون بحثا عن دور ضعيف في الوقت الذي يموت الشعب بالكوليرا والجوع والفقر والاوبئة وكيلو اللحمة يصل لمائة جنيه والمعارضة العجيبة كالراقصة على السلم ،اتركوا طلابنا فهم قادرون على مواجهة مشاكلهم وحلها وانتم تعرفون كيف يسقط النظام فلماذا لا تفعلون ما يحسم الامر ؟ حتى لاتحتاج للقول : ابشري بطول سلامة ياانقاذ.. وسلام يا وطن.. سلام يا اطل على اسرة عمار احمدبلال فارسا جديدا الف مبروك وحمدا لله على السلامة للمهندسة نهلة عمر محمد نور مقدم الفارس ونسال الله أن يجعله قرة عين والديه واسرته..وسلام يا.. الجريدة السبت ٢٢/٧/٢٠١٧ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.