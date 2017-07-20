فشل حكومة ولاية الخرطوم المريع!! .. بقلم: حيدر أحمد خير الله
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سلام يا وطن
*السيد والي ولاية الخرطوم قدرنا له اخفاقاته زمنا ليس قصير على اعتبار انه قد ورث ولاية متخمة بالمشاكل و ومثقلة بالديون و تعاني الأمرين من أوضاع بالغة السوء في المواصلات و البنية التحتية و كل الخدمات , ولربما تفاءلنا عندما جاء الفريق/عبدالرحيم محمد حسين واليا للخرطوم ، لكن سرعان ما اكتشفنا أن تفاؤلنا هذا كان تفائلا لم تستقم له المقدمات فسعادة الفريق منذ أن تسنم سدة الولاية ظل الحال كما هو عليه و أسوأ وهذا لا يحتاج إلى دليل فالذي يفتح حنفية المياه تحدثك الماء في الحالتين إن صبت ماء فهي ملوثة أو انقطعت فمجرد شخير صنابير وهذا هو الوضع الحالي برغم أن تعرفة المياه تزيد ولا ندري أين هي القيمة زايد الزيادة فالشبكة في ذات الحال , و الفشل الآن تحول من كلماتنا التى نخطها إلى سخرية يطلقها المجلس التشريعي . *و والي الخرطوم داخل المجلس التشريعي نقلت عنه الأخبار أن النواب طالبوه بعدم الحديث عن تخفيف أعباء المعيشة و قفة الملاح فيما ورد عن النائب محمد حماد الذي تحدث عن عبارة ( تخفيف اعباء المعيشة حقو ما نقولا لانو السوق طاحن وسعر كيلو العجالي بلغ 70 جنيه وشكك أعضاء في حديث الوالي عن الإنتهاء فيما سماه بموجة الإسهالات المائية وطالبوه بتقديم تفاصيل حول الإسهالات وكيفية التعامل معها ) الآن والي الخرطوم عندما لا يقبل مجلسه التشريعي حديثه عن الغلاء الطاحن و يحرمونه من الحديث عن قفة الملاح و يشككون فى الاسهالات المائية , فهذه العبارات لا تخلو من ميوعة فإن كان هذا المجلس مجلسا بحق لطالب الوالي بالاستقالة ولكن أين هم النواب؟! هذه مجرد سخرية لا تنهي الإسهالات المائية و لا تملأ قفة الملاح و لا تخفض سعر اللحمة . *قد بح صوتنا ونحن نتحدث عن الكوليرا و حزام الكوليرا ينتشر حول ولاية الخرطوم بينما السيد الوالي يخصخص الأمر ويعلن نهاية الاسهالات المائية بينما الموت يحصد مواطني الوالايه في الكدرو طيبة الاحامدة و العزبة فهل هو حقاً لا يدري عن الذين حصدتهم الإسهالات المائية الأسبوع المنصرم ؟ أم أنه إعتمد على حاشيته التي تنقل له نصف الحقيقة أو أقل ، وتكتب له عن نهاية الاسهالات المائية بمعلومة يرفضها حتى مجلسه التشريعي ,الأمر حقيقة مؤلم و محزن و محبط ،والعبارات لابد أن تتجاوز الكتابة الى موقف واضح الاستقالة او الاقالة بعد فشل حكومة ولاية الخرطوم المريع..وسلام يااااااوطن.. سلام يا الناس والاحداث فى هذا البلد تنتشر المعلومات ونتحدث عن المفقودات والمفقودين والمخطوطات والمخطوفين،لكننا لانسأل عن وطن تم اختطافه قبل قرابة الثلاثين عاما..وسلام يا.. الجريدة الخميس ٢٠/٧/٢٠١٧