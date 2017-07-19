الأزمة الخليجية وسقوط اوراق التوت عند الشعبي!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا .. وطن *لم نفصل بين المؤتمرالشعبي والوطني طيلة فترة ماعرف بالمفاصلة وغيرها من الاسماء التى اطلقتها جماعة الاسلام السياسي على الاخوة ال\ين هم فى الحكومة واؤلئك الذين حاول إيهامنا بانهم ضد الحكومة ومن حملوا اسم المؤتمر الوطنى والشعبي ، بل نراهم الآن قد حملوا جينات تقاسموها مع اخوتهم فى المؤتمر الوطنى ، فى الموقف السياسي من الازمة الخليجية ،فهاهو الدكتور علي الحاج يعلن موقف المؤتمر الشعبي بإنحيازه لقطر انحيازاً كاملاً ، والأزمة داخل المؤتمر الشعبي ، قد برزت على السطح لأن المحاصصة مع الوطني كان من المستحيل ان تستوعب كل العناصر ، فتحول الامين العام السابق الشيخ ابراهيم السنوسي من امين عام الحزب الى رئيس مجلس الشورى ، فى مقابله السيد كبشور كوكو مدير دار الوثائق الى رئيس مجلس الشورى بالوطنى . الشيخ السنوسي الذي يرأس الشورى مجلس للمؤتمر الشعبي ويتسلم موقعه مساعدا لرئيس الجمهورية. *وبالنظرلواقع الاحداث رأينا التطاول القبيح علي مفهوم ومبدأ السيادة الوطنية من داخل برلمان المحاصصة عبر لجنة يرأسها عنصري مقيت يدعى الطيب مصطفى ويعلن مساندة قطر والانحياز لها رغم الموقف الحكومي الصريح بالالتزام بالحياد في الازمة الخليجية و لكنه لا يتورع وهو يستدعي نائب رئيس الوزراء و وزير الاعلام دكتور احمد بلال عثمان واستدعاه للمساءلة عن موقفه وحديثه المنحاز لمصر واحمد بلال وحزبه لم يات بجديد في موقفه من مصر بل كان متسقا مع رؤيته حاليا او تاريخيا فهو حتى في الاستقلال نادى بان يكون تحت التاج المصري مما يؤكد ان قضية السيادة الوطنية عند بلال وقبيله لا تشكل هما اساسيا او امرا ذو بال . *قد عرفت العرب كلمة حكومة على انها منبثقة من تحكم في الامر اي احسن السيطرة عليه لغة وحتى في النظم الشمولية القرار عندما يتخذه الرئيس تحترمه القطاعات الاخرى علي اعتبار انه قرار الرئيس ,او تستقيل وتترك له الفرصة ليقوم بتعيين اخرين يتفقون معه في المنهج ، لكن ان تخرج المنظومة الواحدة بلسانين وموقفين فى القضية الواحدة تلك هى الكارثة التى تتقاطع تقاطعاً كبيراً بين الممارسة السياسية الراشدة والموقف السياسي الرصين ، فياسيادة رئيس الوزراء :إن حكومتكم بهذا النهج الذى سارت عليه عبر ازمة الخليج ، فانها ابعد ماتكون من أنها حكومة الوفاق الوطني بل أقرب للتشرذم الوطني ، نرجو ان تدرك الامر قبل الطوفان ، وسلام ياااااااوطن. سلام يا حزام الكوليرا ، يمتد وإنكارها ممتد ، ياتبقى اسد ياحبلاً مشتد ، موتاً بالجملة ومليون مسئول يكذب ويكذب ويقدنا قد ، يابلدا موبوء بالساسة الكوليرا والكوليرا الساسة .. وسلام يا.. الجريدة الاربعاء 19/7/2017