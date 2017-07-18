عدو عاقل خير من وزير وخال نقط نقط! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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*المحنة الحقيقية التى تجلت فى برلمان المحاصصة الذى ولد من رحم ماسمي الحوار الوطنى ومخرجاته ، فقد أتى الطيب مصطفى او الخال الرئاسي ، وزعيم منبر السلام العادل والذى وقف فى ذلك اليوم الأغبر لحظة انفصال الجنوب العزيز لم يتورع من أن يقف بجلبابه ناصع البياض ليذبح الثور الأسود بابتسامة كريهة شوهت وجه التاريخ ، وجاء الانفصال كأبشع فعل سودانى قام به نظام ضد شعبه وسط افراح وتهليل وسعادة الطيب مصطفى وقبيله، ولم يتورع القوم داخل برلمان المحاصصة من وضع الطيب مصطفى على رأس لجنة ألإعلام بكل مايقوم به الرجل وحزبه وصحيفته من تمزيق للنسيج الإجتماعي والسياسي والفكري فى هذا البلد المنكوب. *والطيب مصطفى عبر صحيفته وصحافة النظام ومن داخل البرلمان يقول : انه مع قطر فى ذات الوقت يطالب بوزير الإعلام د. احمدبلال عثمان الحضور لمساءلته عن تصريحاته فى مصر وموقفه منها ، وزير الاعلام مع مصر ، بينما رئيس لجنة الاعلام ببرلمان المحاصصة الطيب مصطفى ، يعلن على رؤوس الأشهاد عن ضرورة الوقوف مع قطر ، فهذه الازدواجية فى المواقف تؤكد ان بلادنا تفتقر للمنهج والنهج ، وثبت بمالايدع مجالا للشك بان سياسة رزق اليوم باليوم هى السائدة ، والتى خولت احمد بلال ان يحدد للحكومة موقفاً غير الموقف الرسمي ، والطيب مصطفى الخال الرئاسي يقف ايضاً موقفاً ضد حياد الحكومة ، وتدور الدائرة الملعونة ، ولا أحد قد نظر لمايجري نظرة واضحة ومحددة وبمنطق دولة تعرف قيمة السيادة الوطنية. *السؤال الذى يطرح نفسه هو هل الحكومة قد التزمت جانب الحياد بحق؟! وهل موقفها من الحياد هو نفس موقف حلفائها ، ام انها حكومة تفتقر الموقف الجمعي المتفق عليه، والعقوبات التى استمرت عشرون عاما ولم تتمكن الحكومة من ابراز موقف متحد ويحمي السيادة الوطنية، والان اثبتت الحكومة هشاشتها اكثر فى الموقف من حرب الخليج التى استمرت لاسابيع وتحولت ازمة الخليج لتصبح ازمة سياسية محلية بين اطراف تتنازع الموقف السيادي بين كافة بلدان الازمة فى الخليج ومصر، فصارت كالمنبت لا ارضا قطع و لاظهرا ابقى. بالتاكيد ستنعكس صراعات الصبية بقيادة الخال الرئاسي على مخرجات جولة الوساطة التى يقوم بها الرئيس حاليا ونتمنى أن يكون الرئيس قد وعى الحكمة التى تقول عدو عاقل خير من وزير وخال نقط نقط ...وسلام يااااااوطن.. سلام يا البصيرة ام حمدي قال :(كل الببلاوي الاقتصادي سببها عدم تحرير الدولار) ماذا ترك حمدي لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ليقولاه وهما اصحاب الحظوة ..وسلام يا.. الجريدة الثلاثاء ١٨/٧/٢٠١٧ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.