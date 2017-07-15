هل ترك كاشا مجالا غير الإقالة ؟ .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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*ولاية النيل الابيض تعتبرهي الولاية المرزوءة بإمتياز من بين ولايات السودان المختلفة , فنحن لم نخرج بعد من اخفاقات الدورة المدرسية والكوارث التي تمت فيها مالياً وتنفيذياً , حتي دخلت الولاية مدخلا جديدا تمثل في انكار الوالي وحكومته لمرض الكوليرا حتي فقدنا العديد من الانفس الذكية والزكية التي مضت الي رحاب ربها راضية مرضية وابتعدت - لحسن حظها - عن كاشا وحكومة كاشا وحارقي البخور لكاشا ، ثم جاء تشكيل حكومة النيل الابيض التي أتت بالعديد من الوجوه التي لا تعرف في الادارة ولا في السياسة بل منهم من تحوم حولهم شبهات الفساد مثل معتمد الدويم الجيلي علي العبيد الذي ننتظر ان نطرح عليه بعض الملفات لنرى ان كان مكانه المعتمدية ام المحاكمة , ساعتها سيعلم ان لجوءه لشقيقته النائحة التي تظن انها صاحبة قلم لن تصمد طويلا امام الحقائق المفجعة . *وفي حاضرة ولاية شمال كردفان شاهدنا كاشا وكما ذكر ان معه رئيس المجلس التشريعي لولاية النيل الابيض وعدد من الوزراء والمعتمدين حضروا للابيض في احتفالات هلال التبلدي وسمعنا احمد هارون يمجد صديقه بأنه الاخ العزيز والفارس المقدام , وكاشا والامور ماشا , وكاشا ملك الشاشة واكتشفنا ان الوالي احمد هارون مولع بالسجع وصاحبنا كاشا يوزع البسمات منشرح الاسارير سعادة بما يسمع وطربا بالكلمات ، فتبرع بكاسين مقدمين من ولاية النيل الابيض الي لاعبي هلال التبلدي والثاني الي والي الولاية مولانا احمد هارون وكاشا الذي يقوم بهذه الزيارة ويسمع الهتافات التي تقول: (كاشا وهارون اصلاح مضمون) . *كاشا في غيبته هذه ورحلاته خلف الكرة ومجاملاته ودعواته لهلال الابيض وفريق المريخ ذهب لهذه الفعالية في الوقت الذي كانت ولاية النيل الابيض تغرق في مياه الامطار ، بعد ان تهدمت بيوت وسقطت مباني وماتت ارواح ويظل (الهتيفة) يهتفون بـ(كاشا والامور ماشا) والولاية في هذا الوضع واقطاب الحكومة ورئيس المجلس التشريعي المنوط به مسائلة الحكومة جميعهم شاهدناهم في استاد الابيض وكأن انسان النيل الابيض الذي يعاني من قسوة الامطار وبؤس الحكومة التي لم تستطع ان تنجز مصارف للامطار ولا اي شكل من اشكال الاستعداد للخريف بينما نجدهم بمنتهى اللامسؤولية يتركون مواطنهم ومعاناته لحضور المهرجانات في الولايات الاخرى , هذا المقال نرفعه تحديدا للفريق بكرى حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي والذي تملقه كاشا وهو يصرح بان (بكرى مبسوط مني) فهل يمكن ان يكون واليا بهذه المواصفات والتصرفات فيه مايدعو لان يكون مبسوط منه اي شخص ناهيك عن رئيس الوزراء، ولنا ان نسأل الفريق بكرى هل ترك كاشا مجالا غير الاقالة ؟ وسلام يااااااااوطن.. سلام يا أضم صوتى وادعو غيري للإنضمام للمطالبين بإقالة د.احمد بلال عثمان وزير الإعلام الذى ثبت أنه أدنى من ان يكون الناطق باسم الحكومة ولا حتى باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي ، لأنه مشروع طه جديد..وسلام يا الجريدة السبت 15/7/2017