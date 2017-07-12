حكومات ولائية ومزيداً من المشاكل!! .. بقلم: حيدر أحمد خير الله
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سلام يا وطن *عندما تناولنا تشكيل حكومة ولاية النيل الأبيض على يد كاشا الذي ظلت ولاية النيل الأبيض تعاني منه الأمّرين انبرى لنا عدد من خفافيش الظلام على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقدحون فيما كتبنا تاركين الموضوع لشخصنة القضية ويواصلون السباب في شخصنا، ولأنهم بلا وزن عندنا ولا قيمة لما ينفثونه من سموم على حوائط قروبات الواتساب والفيسبوك مؤملين أن نرد عليهم، ولكن عندنا هذه المساحة هي مساحة قضايا أهل السودان، وما نطرحه فيها نطرحه بكل الصدق والجدية هدفنا اصلاح المعوج لا الاساءة للولاة والوزراء برغم أنهم يستحقون أكثر من الإساءة، فمن يستكتبونهم من نكرات عاطلة عن الفكر والوعي السياسي ننظر لهم برثاء شديد لأنهم محكومون بالدراهم المعدودة التي يدفعها لهم من يدافعون عنهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فاننا على يقين بأنهم كل من أساؤا لنا حملوا صديد كلماتهم لولي نعمتهم ليقبضوا الثمن ويا له من ثمن محزن ومؤسف وقبيح. * أما ولاية الخرطوم وحكومتها الجديدة فهي ليست بأفضل حالاً من بقية الولايات رغم أنها الولاية الأم، الا أن المحاصصة التي اقتضت سبعة وعشرين وزيرا ومعتمدا عاطلين عن المواهب طامعين في المخصصات والمرتبات بلا خيال ابداعي يواجه مشاكل الولاية فالكوليرا لا زال حزامها يضرب الولاية، والمواصلات كما هو الحال، أزمة تأخذ بتلابيب أزمات أخر، النفايات مع الأمطار البسيطة التي نزلت وأدخلت الحكومة في امتحان عسير أورثتنا بيئة تفرخ الناموس والذباب والاوبئة ليزداد الطين بلة، وميادة سوار الدهب تترك الشارع السياسي الذي مارست فيه كل الميكافيلية والانتهازية لتجتث الفساد من جذوره، فركب الفساد عربة معتمد رئاسة وزاد عليه عربة أخرى لوزير بلا أعباء، يحدث كل هذا بينما أطفالنا عندما يذهبون الى المدارسة نضع ايادينا على قلوبنا خشية ان يعودوا بالكوليرا، ونحن نقوم داخل البيوت بتنقية الماء بالوسائل البدائية بغليها ووضعها مرة اخرى في الفريزر ليحمل الاطفال مياههم وسندوتشاتهم وتظل حكومة ولاية الخرطوم ذات السبعة وعشرين كوكباً تفطر بالدليفري وتتنقل بالبرادو، وتطالع الجرايد من العناوين وتصدر منها التصريحات السخيفة التي لا تعالج مشكلة ولا تحل قضية، ويقول الوالي إنه تسليم غير تقليدي في محاولة لمخاطبة فطيرة تؤكد ظن سيادته على أن الذي على رؤوسنا قنابير لا عقول. * إن ما يجري في تشكيل حكومات الولايات التي تمت حتى الآن سواء كان في النيل الابيض او الشمالية او الخرطوم، فهي عبارة عن هزيمة كبرى لبرنامج اصلاح الدولة، وهزيمة اكبر لحوار الوثبة الذي افرز لنا واقعاً مؤلماً من المحاصصة والترضيات والتسويات السياسية التي اثبتت ان الحكومات الولائية ماهي الا مزيد من المشاكل.. وسلام يااااااااوطن.. * سلام يا البروف غندور يقول: "أي قرار غير رفع العقوبات الامريكية ليس مقبولا"، شكرا يا بروف لكن هب انه ليس مقبولا مالذي ستفعله سيادتك؟ مارسو الفعل السياسي بلا جعجعة وكفى .وسلام يا "الجريدة" الاربعاء 12 يوليو 2017م