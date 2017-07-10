حكومة الخرطوم ،إستمرار الغم والهموم!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
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سلام يا ..وطن *عندما شكل الفريق / عبدالرحيم محمد حسين ، حكومته الأولى واعطانا فرصة للحديث فى المؤتمر الصحفي وواجهناه بأن بعضاً من وزرائه الذين عينهم هم من أصل الفساد فكيف له ان يتصور ان من كانوا هم الأزمة لن يكونوا جزءاً من الحل ، والان فى تعديل حكومته الجديدة التى شكلها فى هدوء ، أتى بالاستاذ/ محمد حاتم سليمان برغم كل اللغط وزيراً بلا أعباء وينوب عن الوالي ، فى ذات الوقت الذى يتبوأ فيه محمد حاتم منصب نائب رئيس المؤتمر الوطنى ، وكأن هؤلاء الحكام يريدون الجمع بين الأختين ، او على احسن الفروض ان الحزب الحاكم قد نضب من الكوادر فلجأ الى كوادر حامت حولها شبهة فساد وهذا التعيين يحمل فى داخله مظهر حماية الفساد للأسف . *والسيد والي الخرطوم الذي ساندناه كثيراً على اعتبار ان يأخذ الفرصة كاملة لإصلاح فساد سلفه عبدالرحمن الخضر غيران قضى جل هذا الوقت دون ان يضيف شيئاً ، مما أكد أن الاصبع الواحد لايغطي الوجه فإستمرارالمؤتمر الوطني يعني استمرار تقاسم الكيكة بين محاسيب الحزب الحاكم وحلفاؤه بتخريب الزمم وشراؤها ، وبالتالي لم يعد هنالك أي أثر لحكومة الولاية لتقديم اية خدمات للمواطن ، المياه ملوثة والكهرباء المتذبذبة أتلفت ادواتنا الكهربائية ، اما الطرق والتى ياتى الانفاق عليها بعد الامن فحدث ولاحرج ، لم نسمع بمناقصة طرق للتنافس بين الشركات الا ان تكون بطريقة لاتمت الى سبل العطاءات الحكومية بصلة ، ويتحدثون عن مجانية التعليم ومئات الطلاب لايذهبون الى المدارس بسبب الرسوم . *برغم هذا الواقع المأساوي أدهشنا السيد الوالي بخروج ثلاثة وزراء فقط ، وهؤلاء الثلاثة الذين قدمهم الوالي كأكباش فداء ، فان الحقيقة تقتضي ابعاد كل الحكومة التى لم تقدم لمواطن الولاية الا الفشل والاهمال والخراب ،وفى ذات الوقت هل يعقل حكومة مكونة من سبعة وعشرين وظيفة دستورية؟ وجيوش جرارة من الافندية التابعين لهم وكلهم عاطلين عن المواهب ويشكلون عبئاً مرهقاً لدافع الضرائب ، والسيد رئيس الوزراء يحدثنا عن اصلاح الدولة ، فهل يستقيم الظل والعود اعوج؟ الوزير الذى لم يأسف عليه احد وهو يستمتع بتشريد البسطاء وظلم اصحاب الزوادة ومستثمر حديقة التجاني يوسف بشير وكثير من الذين آذتهم سياسات الفريق حسن صالح ، اللهم لاشماتة ، للاسف حكومة الخرطوم استمرار للغم والهموم ، وسلام ياااااااوطن.. سلام يا حملت الاخبار ان الشهر القادم يشرف السودان احد عشر رئيس دولة افريقية يجتمعون بالخرطوم لحشد الموارد للمشروع الجاد المعروف بالسياج الافريقي الاخصر ولكننا نخاف عليه الاختطاف من البنك الدولي ، والتفاصيل تأتى ..وسلام يا.. الجريدة الاثنين 10/7/2017