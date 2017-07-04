عام دراسي بالسفنجات و الكوليرا!! .. بقلم: حيدر أحمد خير الله
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سلام يا وطن لا ندري حقيقة ماهي علاقة مسؤولي الإنقاذ و السفنجات و الكوليرا , فإن بداية العام الدراسي بالأمس رغم إنتشار الكوليرا الذي تصر الحكومة على إنكاره ، فهاهو يعلن عن نفسه بمزيد من الموتى في موسم الموت المجاني في هذا البلد الكظيم و الصور التي تغزو الآن مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر معتمد شرق النيل و رفاقه و هم يجلسون على الكراسي و يلبسون السفنجات ليفقدوا التعليم قيمته و التربيه تفقد أيضا اساسياتها و السلوك الاجتماعي يستبدل الزي المدرسي المتسق مع الحذاء المناسب له ليقوم مسؤولي الانقاذ بتسويق السفنجة داخل المدرسه كجزء للسلوك الجديد , نحن نعذرهم لأنهم لم يتجاوزوا العقل الرعوي كثيراً فهم قد ذهبوا المدرسة بالخرتاية و تموت تخلي، لذا لم يكن غريبا ان يخرجوا علينا بالمنظر الصادم الذي ظهروا به . حقيقة لم نكن نتصور أن يتجاهل هؤلاء المسؤولين كارثة الكوليرا و كارثة الأمطار التي ضربت الولاية لكنهم خرجوا و كأنه يريدون لأطفالنا الإسراع بعجلة الموت التي تداهم أبناؤنا بفعل الكوليرا أو ما أفرزته الأمطار التي وضعت حكومة الفريق عبد الرحيم محمد حسين على المحك و هي تفشل في المصارف و تفشل في إستعداد للخريف كفشلها في بدء العام الدراسي فهل أصبح أمام السيد الفريق مخرجاً غير أن يوقف بدء العام الدراسي؟! ا و يتقديم إستقالته على الأقل سيكون قد رحم الأطفال بالقرار و رحم الولاية لو اعترفت بالفشل , لكنه يسير على خطوات سلفه الوالي السابق الذي تعودنا منه في كل خريف أن نرى تلك البناطلين المكفوفة و هم يخوضون الماء و الاوحال بتلك الابتسامه البلهاء وكانهم يريدون القول بانهم فوجئوا بالخريف , أما معتمدوا ولاية الخرطوم قدس الله سرهم و خاصة معتمد أمدرمان الذي لم نقول له مبروك الزواج بعد و بقية المعتمدين الذين كانوا يهرعون بفارهاتهم و يخوضون المياه كأنهم يطاردون غزالا في غابة بينما الحقائق الماثلة أن ثمة مشكلة موجودة في البنية التحتية التالفة و اخيلة التنفيذيين التي تعاني العقم . نصر على القول بضرورة إيقاف العام الدراسي الآن وليس غداً والإعلان عن الكوليرا بمنتهى الشفافية و الوضوح فإن أطفالنا لن يكونوا أكباش فداء لحكومة لم تراعي الله فيهم و لم ترع فيهم إلا"ولاذمة , أدركوا أطفالنا واوقفزا الدراسة فى هذا المناخ الآن بالحكمة و الحنكة و هيئوا مدارسكم أولاً ثم أبدؤا عامكم الدراسي بدلا عن عام دراسي بالسفنجات والكوليرا..و سلام ياااا ينتاشنا أخوتنا في الحزب الشيوعي عن مقال الأمس بأسهم صدئة , هل يريدوننا أن نطأطئ الرأس و نقبل بالعبث السيادي والتلاعب بالسيادة الوطنية في بلادنا والله لن يحدث هذا أبدا وسنتعقبهم شبرا شبر وذراعاً ذراع, وبيننا الأيام و الحقائق المفجعة عن ازمة السيادة الوطنية..وسلام يااااوطن الجريدة .. الثلاثاء 4-7-2017م