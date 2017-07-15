قيادة الحركة الشعبية تلتقي بمؤتمر نقابات جنوب إفريقيا (كوساتو) والذي أكد على تضامنه مع النقابات الشرعية في السودان وطالب بربطه بنقابات السودان الشرعية

التفاصيل نشر بتاريخ: 15 تموز/يوليو 2017