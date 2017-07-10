احتجاجات نسائية وسد الطريق بسبب العطش ببورتسودان

شهدت احياء حى المطار والمرغنية بوحدة جنوب المدينة ببورتسودان وقفات احتجاجية متفرغة لنساء، تلك الاحياء بسبب انعدام المياه عن هذه الاحياء
ومن المعلوم ان محليات بورتسودان وسواكن وسنكات بولاية البحر الأحمر تشهد أزمة مستفحلة فى المياه أوضحت احد المحتجات فى الوقفة الاحتجاجية من سكان حى الميرغنيه اضطرو للتعبير عن الازمه بعد ظهور مياه غير صحية قادمة من خور موج رغم عن مخالفتها للاسس الصحية ولكن لابديل أمامهم فمياه اربعات رغم ثمن ثمنها الباهظ فهى غير متوفرة إدارة هيئة المياه أكدت بأن غياب المياه كان ناتج عن عطل فى الخط تم إصلاحه وستصل المياه خلال الساعات القادمه محلل سياسى اعتبر احتجاجات النساء مؤشر نحو انتشار ظاهرة الاحتجاجات النسائيه باحياء بورتسودان المختلفه والجدير بالذكر عن خروج نساء حى سلالاب الشارع بسبب انقطاع المياه وابدى استغرابه من إشكاليات المياه رغم الأموال التى وجهت لمعالجة مشكلة مياه بورتسودان على نفس السياق تشهد كل احياء بورتسودان ارتفاع فى سعر المياه حيث بلغ سعر المياه الصغيرة 75جنيه وجوز المياه خمسة جنيه وتجاوز سعر تانكر المياه 7 طن مبلغ 500 جنيه الصحفي عثمان هاشم بورسودان