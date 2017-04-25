هيئة محامي دارفور/ تعزية ومواساة في رحيل العالم والناشط البيئي البروفيسور/ معتصم بشير نمر رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة

التفاصيل نشر بتاريخ: 25 نيسان/أبريل 2017