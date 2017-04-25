هيئة محامي دارفور/ تعزية ومواساة في رحيل العالم والناشط البيئي البروفيسور/ معتصم بشير نمر رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة
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يقول الله تعالى في سورة البقرة : ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157 صدق الله العظيم إثر حادث حركة بطريق محمية الدندر غيب الموت العالم الفذ والناشط في حماية البيئة البروفيسور/ معتصم بشير نمر رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة والذي كرس حياته في خدمه وطنه ومواطنيه خاصة في مجال المعرفة بحماية البيئة ورفع الوعي البيئي ,امتاز الفقيد الراحل بالخلق الفاضل وثراء الثقافة والمعرفة وساهم بصورة فاعلة في حملات حماية البيئة ضد مخاطر التلوث والنفايات وترقية الوعي البيئي ,وبفقده فقدت البلاد عالما من علمائها الافذاذ وناشطا في أهم مجالات حماية الحياة ,نسأل الله تعالي جل شأنه ان يلهم أسرته وأهله والجمعية السودانية لحماية البيئة وعموم معارفه وتلاميذه الصبر وحسن العزاء وإنا لله وإنا اليه راجعون .