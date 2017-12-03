هيئة محامي دارفور تنعي المغفور له بإذن الله / حسين دوسة عبد الرحمن
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بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالي ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون) صدق الله العظيم
تشاطر هيئة محامي دارفور أسرة السلطان عبد الرحمن فرتي والإدارات الأهلية لقبيلة الزغاوة والقيادات الأهلية والسياسية والأعيان بولاية جنوب دارفور الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي /حسين دوسة عبد الرحمن الإداري والقيادي الأهلي والسياسي والذي ظل مساهما في العمل العام بجهده وماله حتي إنتقل إلي جوار ربه اليوم الجمعة الموافق 1/ديسمبر 2017 بعد حياة حافلة وتمت مواراة جثمانه الطاهرة بمقابر حمد النيل , نسأل الله تعالي أن يتقبله بواسع رحمته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون .