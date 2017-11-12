حزب الأمة القومي/الأمانة العامة/دائرة سودان المهجر .. ينعي بكري احمد عديل

*تنعى دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي أحد القيادات الوطنية السودانية التي ظلت ترمز للجهاد والثبات على المواقف، العم الرمز بكري احمد عديل الذي انتقل الى رحاب ربه راضيا مرضيا صباح اليوم بمستشفى النو بام درمان. وإننا اذ ننعيه ننعي المعاني التي جسدها في مقارعة الباطل ومنازلة الظلمة الذين لم يهتز لسجونهم ولم ترعبه احكام الإعدام التي يديرونها ضده وضد احبابه في الكيان والقوى الوطنية.* ... *ونعاهده ان الراية لن تسقط فالمواقف تبقى. وقد ترك إرثا ملهما سيظل باقيا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فنسأل ألله ان يتقبله بواسع رحمته وان يتقبل ما قدم لوطنه وامته، وان يتقبل صبره على من ظلمه وسجنه ومن تسبب في المرض الذي عانى منه لعقد من الزمان.*
*اللهم الزم أسرته الصغيرة وأسرته الانصارية وقيادة الحزب والهيئة وأحبابه في داخل وخارج السودان حسن العزاء واجعلهم من الصابرين على مصيبة الموت وكل بلاء، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.*