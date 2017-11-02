نعي من الجالية السودانية والكيانات والروابط والاتحادات الدارفورية بالمملكة المتحدة

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التفاصيل
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نعي اليم
الجالية السودانية والكيانات والروابط والاتحادات الدارفورية بالمملكة المتحدة تنعي والد الزميل الاستاذ محمد احمد بدوي ضوالبيت والأستاذ القذافي احمد بدوي ضو البيت والأستاذة نازك احمد البدوي ضوالبيت.
﷽
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.
صدق الله العظيم
بقلوب مليئة بالحزن والاسى تتقدم كيانات دارفور التنظيمية وروابط دارفور الأهلية واتحادات دارفور بالمملكة المتحدة بأصدق التعازي الي:
الأخ الاستاذ محمد احمد البدوي ضو البيت.
والأخ الاستاذ القذافي احمد البدوي ضو البيت.
والأخت الاستاذة نازك احمد البدوي ضو البيت.
وجميع الأهل بالسودان.
دارفور تبكي وتنوح بالحزن والاسى على وفاة ناظر عموم البرتي بمنطقة اللعيت جار النبي والطويشة وأم كدادة ومليط والفاشر وضواحيها. الذي بلى نداء ربه صباح الْيَوْمَ الخميس 2 نوفمبر 2017م.
الناظر المغفور له باْذن الله الحاج (الابو)احمد البدوي ضو البيت. رجل الادارة الأهلية والبر والاحسان ومركز الضيفان واحد ركائز دارفور العتيقة.
اللهم عافه وأعف عنه واكرم نزله ووسع له في قبره ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.
اللهم عامله بما انت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. واجزه عن الإحسانِ إحسانا، وعن الاساءة عفواً وغفرانا.
اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين ومع الذين أنعمت عليهم وحسن أولائك رفيقا.
انا لله وانا اليه راجعون.
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