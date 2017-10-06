سودانايل تشاطر الأستاذ أسامة الحاج مضوي الأحزان في وفاة كريمته سامرين
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تشاطر سودانايل الأستاذ أسامة الحاج مضوي محمد أحمد الأحزان في وفاة كريمته (سامرين) التي وافاها الأجل المحتوم اليوم الجمعة اثر حادث حركة أليم باستراليا، وسيصل جثمان المرحومة إلى الخرطوم الثلاثاء 10 اكتوبر وسيوارى الجثمان بمقابر العيلفون. يقام العزاء بمنزل الأسرة بالخرطوم العمارات شارع 51. ويمكن التواصل مع الأستاذ أسامة الحاج مضوي على رقم الهاتف: 00249912330444 نسأل الله أن يتغمد المرحومة برحمته الواسعة ويلهم أهلها وأسرتها الصبر الجميل. إنا لله وإنا إليه راجعون.