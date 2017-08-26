أحزان آل مجمر

بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين : ( ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) . بقلوب راضية مرضية بقضاء الله وقدره نحتسب الحبيب العزيز المجمر سعيد المجمر الذى إنتقل إلى جوار ربه مودعا دنيانا الفانيه التى لا تساوى جناح باعوضه نسأله تعالى أن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب لأبيض من الدنس وأن يتجاوز سيئاته إن كان مسيئا ويزده فى حستاته إن كان محسنا وأن يتغمده برحمته وأن يجعله فى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه ونسأله الأمن يوم الوعيد والجنه يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفون بالعهود المكرمين بأكرم الوعود من لدن رحييم ودود ونسأله الصبر والسلوان وحسن العزاء لذويه ولكل آل مجمر بلا إستثناء ولا حول ولا قوة إلا بالله . الكاتب الصحفى عثمان الطاهرالمجمر طه / باريس رئيس منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) فرنسا
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