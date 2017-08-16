الإمام الصادق المهدي ينعي الشيخ الجيلي الشيخ عبد المحمود (الحفيان)
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بسم الله الرحمن الرحيم 15/8/2017م
انتقل إلى جوار ربه الشيخ الجيلي الشيخ عبد المحمود "الحفيان"، شيخ الطريقة السمانية بمدينة طابت؛ وبفقده فقدت الأمة الإسلامية علماً من أعلامها، وفقدت بلادنا رمزاً من رموزها، وفقد أهل التصوف ركناً من أركان القوم؛ فالشيخ الجيلي سليل بيت ديني عُرف بالعلم، وغرس التربية الإسلامية في المجتمع الصوفي؛ كذلك لأهل طابت قدحٌ معلى في مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم، غرساً لمحبته التي تسم أهل السودان. والشيخ الجيلي من الشيوخ المثقفين الذين جمعوا بين العلم المدني، والعلم الشرعي، والذوق الوجداني. وإنني إذ أؤبنه أسأل الله أن يُلحقه بمن أحبّ (مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا)[1]، وأقدم أحر التعازي للأحباب في الطريقة السمانية، ولمريديه، وأحبابه، وأسرته الصغيرة والممتدة؛ واللهَ أسأل أن يوفق خلفه على ترسم خطاه، والمحافظة على نهجه في التربية والتواصل وغرس قيم المحبة. قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي)[2].
الصادق المهدي
[1] سورة النساء الآية (69) [2] سورة الفجر الآيات (26 ،27، 28، 29)